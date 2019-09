Washington sanctionne des sociétés italiennes, colombiennes et panaméennes

Les Etats-Unis ont imposé mardi de nouvelles sanctions contre 16 sociétés liées au Colombien Alex Saab, déjà accusé d'orchestrer «un vaste réseau de corruption» au profit du président vénézuélien Nicolas Maduro. Washington, qui cherche depuis des mois à pousser le dirigeant socialiste à quitter le pouvoir, a multiplié les sanctions économiques et a inscrit en juillet Alex Saab et son associé Alvaro Pulido sur sa liste noire en tant que «profiteurs». Ils sont soupçonnés de détourner l'aide alimentaire à destination du Venezuela. Mardi, le Trésor américain a visé les deux frères du Colombien, Amir et Luis Saab, et le fils d'Alvaro Pulido, David Enrique Rubio Gonzalez. Seize sociétés détenues ou contrôlées par l'un des membres présumés de ce «réseau», dont l'italienne Gruppo Domano, mais aussi quatre autres au Panama et onze en Colombie, sont également frappées par ces sanctions. Les personnes et entreprises visées ne pourront plus avoir accès au système financier américain.