Les autorités afghanes ont annoncé dimanche la mort du chef du groupe Etat islamique (EI) en Afghanistan, Abu Saad Erhabi. L'armée a mené un raid la veille au soir dans la province de Nangarhar (est).

