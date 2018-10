Le juge Brett Kavanaugh, choisi par Donald Trump, a remporté vendredi un premier vote de procédure au Sénat en vue de sa confirmation à la Cour suprême des Etats-Unis, par 51 voix contre 49.

BREAKING: Senate narrowly votes to advance Kavanaugh nomination as 3 of 4 key senators vote yes, setting up final vote for Saturday https://t.co/7GaDzdNTCD pic.twitter.com/0f5isurbzT