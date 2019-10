L'Ukraine a annoncé mardi le début du retrait de ses troupes et de celles des séparatistes prorusses dans un secteur clé de la ligne de front dans la région orientale ukrainienne de Lougansk. Les belligérants entendent ainsi appliquer un accord de 2016.

Vives protestations

«Le processus du désengagement a commencé des deux côtés (...) près de la localité de Zoloté-4», a déclaré l'armée ukrainienne dans un communiqué. Attendue depuis des semaines, mais maintes fois repoussée en raison des échanges de tirs dans cette zone, cette opération prévoit que les armées des belligérants reculent simultanément de leurs positions en vertu d'un accord signé en 2016, mais qui n'avait alors pas été appliqué.

Cette idée a provoqué ces dernières semaines de vives protestations à Kiev notamment de la part de ceux qui ont participé à la guerre contre les séparatistes. Une organisation nationaliste a même déployé ses militants à Zoloté pour empêcher un éventuel recul des troupes ukrainiennes dans cet endroit.

Près de 13'000 morts

L'Ukraine est en proie depuis plus de cinq ans à un conflit militaire avec les séparatistes prorusses, soutenus par Moscou, qui a fait près de 13'000 morts. Malgré une baisse considérable de l'intensité des violences depuis des accords de paix en 2015, le processus de règlement politique est au point mort.

Le recul des troupes à Zoloté et dans deux autres secteurs de la ligne de front est une condition préalable posée par la Russie pour le déroulement à Paris d'un sommet dit de format de Normandie avec participation des présidents russe, ukrainien, français et de la chancelière allemande pour relancer le processus de paix dans l'est de l'Ukraine. (afp/nxp)