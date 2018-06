Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump se sont mutuellement invités à se rendre respectivement aux Etats-Unis et en Corée du Nord, rapporte mardi KCNA. Tous deux ont accepté l'invitation, ajoute l'agence de presse nord-coréenne. «Kim Jong-un a invité Donald Trump à venir à Pyongyang au moment qui lui convient et M. Trump a invité Kim Jong-un à se rendre aux Etats-Unis», écrit KCNA.

Le président américain a déclaré lundi pendant la conférence de presse de fin de sommet à Singapour qu'il avait l'intention d'inviter le dirigeant nord-coréen à lui rendre visite à la Maison-Blanche.

KCNA écrit par ailleurs que Kim Jong-un a convaincu son interlocuteur de mettre fin aux «actions militaires irritantes et hostiles». M. a «compris» et a promis d'arrêter les manoeuvres militaires conjointes avec la Corée du Sud, ajoute l'agence nord-coréenne en écho à l'annonce surprise et controversée du chef de la Maison-Blanche à l'issue du sommet de Singapour.

M. Kim souhaite que Pyongyang et Washington s'engagent à éviter de s'opposer l'un à l'autre et prennent des mesures juridiques et institutionnelles pour le garantir, ajoute KCNA. (afp/nxp)