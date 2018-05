La Corée du Nord a menacé mercredi d'annuler le sommet prévu le 12 juin entre son dirigeant Kim Jong-un et le président américain Donald Trump en raison de manœuvres militaires au Sud, a rapporté l'agence sud-coréenne Yonhap.

North Korea threatens to cancel US meeting over American military drills with South Korea, Yonhap says https://t.co/t2CTxj5GJw pic.twitter.com/j2W9bC7yPx