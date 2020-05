La Cour constitutionnelle du Kosovo a anéanti jeudi les espoirs de législatives anticipées du Premier ministre de gauche sortant Albin Kurti, en confirmant un décret de son ennemi juré, le président Hashim Thaci, sur la formation d’un nouveau gouvernement de coalition.

Le jugement de la Cour devrait aggraver les tensions au Kosovo, englué dans une crise politique depuis la chute en mars du gouvernement emmené par la formation nationaliste de gauche d’Albin Kurti, Vetevendosje (VV), arrivée en tête des législatives d’octobre.

Albin Kurti réclamait l’organisation de nouvelles élections mais le président Thaci a désigné par décret un représentant du parti arrivé deuxième aux législatives, la LDK de centre droit, pour former un nouveau gouvernement, sans passer par la case scrutin.

Décret «conforme»

Les législatives de l’automne avaient consacré la défaite historique des anciens combattants indépendantistes qui dominaient la vie politique depuis l’indépendance de l’ancienne province serbe proclamée en 2008. Cependant, le mandat d’Hashim Thaci, ancien guérillero et figure centrale de la politique kosovare depuis la guerre d’indépendance de 1998-99, ne s’achève qu’en 2021.

La plus haute instance judiciaire du Kosovo, saisie par le camp d’Albin Kurti, a jugé que le décret présidentiel était «conforme» à la Constitution. Les vainqueurs du scrutin «n’ont pas l’autorité pour bloquer la formation d’un gouvernement dans le cadre d’un cycle électoral», a dit la Cour.

Le camp du Premier ministre sortant a d’ores et déjà appelé à une manifestation nationale le 5 juin pour protester contre cette décision. Des milliers de partisans de VV s’étaient déjà rassemblés dans la journée pour une «répétition» destinée à permettre aux participants de s’exercer à respecter les mesures de distanciation sociale en vigueur du fait de la pandémie du coronavirus.

Explosion de la coalition

La coalition formée par VV et la LDK avait volé en éclats en mars, moins de deux mois après son arrivée aux commandes, à l’initiative de la LDK elle-même. Celle-ci avait initié une motion de censure contre son propre cabinet, motivée en partie par les pressions exercées par les États-Unis, principal allié du Kosovo, mécontents de la politique d’Albin Kurti envers la Serbie.

Le Premier ministre désigné par le président Thaci, Avdullah Hoti, un professeur d’économie issu des rangs de la LDK, a désormais le champ libre pour former un nouveau cabinet. La LDK affirme qu’elle dispose pour ce faire du nombre de voix nécessaires avec celles de députés jusqu’ici dans l’opposition.

Le président a appelé sur Facebook les partis et institutions à «faire montre de maturité politique et de respect pour la loi et l’ordre». L’ambassade des États-Unis a également appelé au respect de l’arrêt de la Cour. (afp/nxp)