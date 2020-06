La pandémie de Covid-19 progresse dans le sud des États-Unis et en Amérique latine et menace de repartir en Europe, où les habitants sont appelés à rester vigilants.

Signe de la gravité de la situation, Donald Trump a annulé vendredi à la dernière minute son départ en week-end pour le New Jersey, alors que son déplacement avait soulevé des interrogations en plein regain de la maladie. Le président américain a assuré sur Twitter avoir «voulu rester à Washington pour s’assurer que la loi et l’ordre soient appliqués».

I was going to go to Bedminster, New Jersey, this weekend, but wanted to stay in Washington, D.C. to make sure LAW & ORDER is enforced. The arsonists, anarchists, looters, and agitators have been largely stopped... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

Le vice-président Mike Pence a quant à lui annoncé que le dernier bilan journalier avait atteint un niveau très élevé, dépassant les 40’000 cas recensés dans le pays. «Nous avons un problème grave dans certaines zones», avait déclaré un peu plus tôt le docteur Anthony Fauci, l’expert le plus écouté du gouvernement américain sur la pandémie, faisant allusion au sud et à l'ouest du pays. Les chiffres de contamination y sont en hausse constante.

Le Texas, un des premiers États américains à avoir rouvert son économie, a ainsi suspendu le processus et ordonné vendredi la fermeture des bars. Et la Floride, État connu pour l’intensité de sa vie nocturne, a interdit la vente d’alcool dans les bars. La contagion progresse dans 30 des 50 États américains, notamment dans les plus grands et les plus peuplés du sud et de l’ouest: la Californie, le Texas et la Floride.

En Floride, les jeunes touchés

En Floride, le nombre d’infections a explosé en juin après la fin du confinement. Et la maladie touche surtout les jeunes: l’âge moyen des personnes infectées est de 33 ans, contre 65 il y a deux mois. «J’ai 25 ans, je ne pense pas que j’ai besoin de m’inquiéter. J’ai déjà vécu des trucs plus compliqués. Je viens du Bronx, tu vois ce que je veux dire. Si j’ai survécu à ça, je peux survivre à tout», fanfaronne Mike Oliveira en buvant une vodka à minuit face à la mer.

«Les gens ne comprennent pas le sens d’exponentiel, cela signifie que si on part de 7000 cas aujourd’hui au Texas, on pourrait en avoir 14’000 dans quatre jours. On est très en retard», observe Barry Bloom, professeur de santé publique à Harvard.

Au total, la pandémie a fait au moins 490’771 morts dans le monde, depuis que la Chine a annoncé les premiers cas en décembre 2019, selon un bilan de l’AFP vendredi soir. La barre des dix millions de cas devrait être franchie la semaine prochaine, selon l’OMS.

30 milliards pour la recherche

Pour mettre au point les tests, vaccins et traitements, l’OMS a évalué vendredi à plus de 30 milliards de dollars (28,5 milliards de francs) les fonds nécessaires, à la veille d’une conférence des donateurs. À ce jour, 3,4 milliards de dollars (3,2 milliards de francs) ont été promis. Samedi se tiendra aussi un grand concert virtuel: des mégastars comme Shakira, Coldplay, Usher ou Justin Bieber se mobiliseront pour soutenir la collecte de dons dans la recherche médicale contre le Covid-19.

Après les États-Unis (124’732 décès pour plus de 2,3 millions de cas), c’est le Brésil qui a subi le plus de décès (55’961). Et en Argentine, le président Alberto Fernandez a annoncé vendredi un durcissement des mesures de confinement à Buenos Aires et dans sa périphérie du 1er au 17 juillet, face à l’augmentation des cas.

Réouverture de l’UE

En Europe, les habitants sont tentés de tourner la page. Les pays européens doivent se prononcer sur une proposition de liste d’une quinzaine d’Etats dont les voyageurs seront admis dans l’Union au 1er juillet, qui exclut les États-Unis et qui inclut la Chine sous condition. Cette liste a été élaborée lors d’une réunion des ambassadeurs des pays de l’UE et de l’espace Schengen vendredi soir.

L’OMS s’inquiète d’une accélération de la contamination dans onze pays d’Europe. L’Ukraine a notamment enregistré 1109 cas vendredi, un record, les contagions s’accélérant depuis la levée des restrictions le 11 mai. Une «vague grave» selon les autorités qui préparent de nouveaux hôpitaux. Au Royaume-Uni, le gouvernement a appelé les Britanniques à la prudence, menaçant de fermer les plages où des milliers de personnes se sont rassemblées ces derniers jours alors qu’une vague de chaleur traverse l’Europe.

À Rome, le gouvernement a annoncé que la rentrée scolaire aurait lieu le 14 septembre, avec «une sécurité maximale». La pandémie étant là pour durer, la phase finale de Coupe Davis de tennis, prévue en novembre, est reportée à novembre 2021. (afp/nxp)