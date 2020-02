Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué lundi une attaque au couteau menée la veille à Londres ayant fait des blessés, selon Amaq, l'organe de propagande des djihadistes.

«L'assaillant dans le quartier de Streatham dans le sud de Londres hier (dimanche) fait partie des combattants de l'Etat islamique», a indiqué Amaq dans un communiqué.

«Il a mené l'attaque en réponse aux appels à cibler les ressortissants des pays de la coalition» internationale antidjihadistes, souligne le communiqué partagé sur les chaînes Telegram du groupe djihadiste.

Perquisitions

La police britannique a annoncé lundi mener des perquisitions au lendemain d'une attaque au couteau perpétrée par un condamné pour terrorisme en liberté conditionnelle qui a poussé le gouvernement à promettre des mesures supplémentaires contre les auteurs de tels délits.

«Des perquisitions sont menées à deux adresses résidentielles dans le sud de Londres et dans la zone de Bishop's Stortford», petite ville au nord de la capitale, a indiqué la police dans un communiqué.

«Aucune arrestation n'a été effectuée et l'enquête se poursuit à un rythme soutenu», a-t-elle ajouté.

Sudesh A., 20 ans, a poignardé deux personnes dimanche peu avant 14h (15h en Suisse) dans une rue commerçante du quartier londonien de Streatham, avant d'être abattu par la police.

Une troisième personne a été blessée dimanche par un éclat de verre provoqué par un tir des forces de l'ordre.

Cette attaque «de nature islamiste», selon la police, a conduit le premier ministre Boris Johnson a promettre dès lundi «des changements fondamentaux» dans le traitement des auteurs d'actes terroristes.

Scene in Streatham, south London, where a man has been shot by armed police in a "terrorist-related" incidenthttps://t.co/U66nylKGBU pic.twitter.com/LfV7TLbkhG