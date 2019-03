L'Inde a abattu un satellite en orbite basse avec un missile lors d'un exercice, a annoncé mercredi le Premier ministre Narendra Modi, devenant ainsi la quatrième nation au monde après les États-Unis, la Chine et la Russie à réussir cette avancée technologique.

«Nos scientifiques ont abattu un satellite en orbite basse à une distance de 300 kilomètres», a déclaré le dirigeant nationaliste hindou lors d'une allocution télévisée à la nation. «Notre but est d'établir la paix et pas de créer une atmosphère de guerre. Ceci n'est dirigé contre aucun pays», a-t-il précisé.

#MissionShakti is special for 2 reasons:

(1) India is only the 4th country to acquire such a specialised & modern capability.

(2) Entire effort is indigenous.

India stands tall as a space power!

It will make India stronger, even more secure and will further peace and harmony.