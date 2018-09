Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a rejeté vendredi les accusations devant l'ONU du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu selon lesquelles l'Iran abriterait un «site de stockage atomique secret».

No arts & craft show will ever obfuscate that Israel is only regime in our region with a *secret* and *undeclared* nuclear weapons program - including an *actual atomic arsenal*. Time for Israel to fess up and open its illegal nuclear weapons program to international inspectors.