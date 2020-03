L'Italie, où l'épidémie de Covid-19 a tué 427 personnes de plus en 24 heures, a dépassé jeudi soir la Chine en nombre de décès dus au nouveau coronavirus. Elles est désormais le pays du monde où le bilan des morts est le plus important.

Face à ce virus que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié d'«ennemi de l'humanité», qui a déjà contaminé près de 210'000 personnes et en a tué plus de 9000, menaçant de plonger le monde dans la récession, des milliers de milliards d'aide publique ont été annoncés, notamment en Europe et aux Etats-Unis.

«L'avenir politique» de l'Europe, continent le plus touché avec 4752 décès et qui a passé jeudi la barre des 100'000 cas recensés, «est en jeu», a averti le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire. Il a appelé ses dirigeants à agir de «manière unie».

Plus de 3400 décès en Italie

Une semaine après le début du confinement généralisé de sa population et alors que le «pic» de la pandémie ne semble pas encore atteint, l'Italie dénombre désormais 3405 décès. Ces dernières 48 heures, la péninsule a enregistré un nombre de décès quotidiens dépassant celui enregistré au plus fort de la maladie dans la ville de Wuhan, berceau chinois de l'épidémie.

La Chine, où 3245 personnes ont succombé au virus, n'a elle officiellement fait état jeudi d'aucune nouvelle contamination d'origine locale. Une première depuis le début de l'épidémie en décembre, voire avant, dans ce pays. Mais 34 cas réputés «importés» ont été dénombrés.

Trump fustige la lenteur de Pékin

Donald Trump a mis en cause jeudi la lenteur initiale de Pékin à transmettre des informations sur le nouveau coronavirus, estimant que le monde en payait aujourd'hui «le prix fort».

En Espagne, 4e pays le plus touché du monde en terme de morts derrière l'Iran, le nombre de décès a bondi de 30% en 24 heures, pour atteindre 767. Et le nouveau coronavirus a fait un premier mort officiel en Afrique subsaharienne, au Burkina Faso. Le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a appelé l'Afrique à se «préparer au pire». Un premier mort a aussi été annoncé en Russie.

Prisonniers graciés

En raison de l'épidémie, Téhéran va gracier vendredi «environ 10'000 détenus» à l'occasion du Nouvel An iranien.

De son côté, le Royaume-Uni, où le seuil des 100 morts a été franchi, a ordonné la fermeture des écoles dès vendredi mais exclu de restreindre les transports à Londres. Le Premier ministre Boris Johnson a affirmé que le pays pouvait «inverser la tendance en 12 semaines» dans la lutte contre l'épidémie.

Un demi-milliard d'humains confinés

Selon l'Unesco, les établissements de près de la moitié des élèves et étudiants dans le monde sont fermés. Pour tenter de limiter la propagation du virus, les restrictions à la liberté de circulation se multiplient et plus d'un demi-milliard de personnes dans le monde sont appelées à rester confinées chez elles, selon un décompte de l'AFP.

Le Brésil a lui fermé pour 15 jours toutes ses frontières terrestres, à l'exception de celle avec l'Uruguay.

Inquiétude pour les plus pauvres

Mais l'inquiétude est de mise dans les pays les plus pauvres, où le confinement sera impossible. En outre, trois milliards de personnes n'ont même pas les armes les plus basiques contre le virus, l'eau courante et le savon, s'alarment des experts de l'ONU. Des multinationales de l'industrie pharmaceutique se sont engagées jeudi à fournir un vaccin contre la maladie Covid-19, accessible «partout dans le monde», dans un délai de 12 à 18 mois.

Les Etats-Unis ont eux «approuvé» le recours contre le nouveau coronavirus à la chloroquine, un traitement antipaludéen qui a «montré des résultats préliminaires très très encourageants», a déclaré Donald Trump.

Confinement prolongé en Italie

En Italie, les mesures de confinement seront «prolongées à leur échéance» du 3 avril, selon les autorités, qui envisagent aussi d'interdire les activités de plein air. En France aussi, un prolongement du confinement au-delà des 15 jours prévus sera «vraisemblablement nécessaire».

En prévision d'une lutte «marathon» contre le coronavirus et de l'épuisement des militaires, l'Allemagne va elle mobiliser ses réservistes.

L'économie à l'arrêt

L'économie du monde continue par ailleurs de s'arrêter. Jusqu'à 25 millions d'emplois sont menacés à travers le monde, a averti l'Organisation internationale du Travail. La Banque centrale européenne (BCE) a débloqué dans ce contexte 750 milliards d'euros destinés à des rachats de dette publique et privée.

Donald Trump a promulgué un plan d'aide de 100 milliards de dollars pour les travailleurs touchés, et les négociations se poursuivent pour un plan de relance de 1300 milliards de dollars. (ats/nxp)