Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini a une nouvelle fois interdit samedi l'accès aux ports italiens à deux navires d'une ONG naviguant au large des côtes libyennes, a-t-il déclaré sur Facebook. L'Italie avait déjà refusé, le 10 juin, d'accueillir l'Aquarius.

«Alors que le navire Aquarius navigue vers l'Espagne (arrivée prévue dimanche matin), deux autres navires d'ONG battant pavillon des Pays-Bas (Lifeline et Seefuchs) sont arrivés au large des côtes libyennes, en attente de leur cargaison d'être humains abandonnés par les passeurs», a déclaré M. Salvini qui est aussi vice-premier ministre et chef de file de la Ligue (extrême droite).

«Que ces messieurs sachent que l'Italie ne veut plus être complice du business de l'immigration clandestine, et il devront donc chercher d'autres ports (non italiens) vers lesquels se diriger. En ministre et en père, je le fais pour le bien de tous», a ajouté M. Salvini.

Le refus de l'Italie, le 10 juin, d'accueillir l'Aquarius, un navire humanitaire avec plus de six cents migrants à son bord a plongé l'Europe dans une nouvelle crise politique sur la question migratoire. Le bateau s'est retrouvé sans destination, avant que l'Espagne ne propose de l'accueillir dans le port de Valence.

Une partie des passagers a été transférée à bord de deux navires italiens. Les trois bateaux font route vers l'Espagne où ils devraient arriver d'ici à dimanche. (ats/nxp)