Le Pakistan a sommé l'ONG internationale ActionAid, qui y travaille sur des projets de développement et de promotion des droits des femmes, de quitter le pays, a indiqué cette organisation humanitaire à l'AFP.

ActionAid responds to Pakistani government’s decision to expel its operations in an attack on civil society and human rights organisations https://t.co/GEWpicxllB

«Il est demandé à (ActionAid) de liquider ses opérations dans les soixante jours», a intimé le ministère de l'Intérieur dans une lettre à ActionAid dont l'AFP a eu copie. Aucun représentant du ministère de l'Intérieur n'a pu être contacté pour commentaire.

L'ONG s'était déjà vu notifier qu'elle devait quitter le Pakistan l'an passé, après que sa demande d'enregistrement en tant qu'ONG avait été refusée. ActionAid avait fait appel de cette décision.

L'organisation pourra à nouveau demander à s'enregistrer au Pakistan six mois après l'émission du courrier du ministère de l'Intérieur, daté de mardi, peut-on lire sur ce document.

Cette décision s'inscrit dans «l'inquiétante recrudescence récente d'attaques contre la société civile, les intellectuels et les journalistes», a estimé ActionAid dans un communiqué.

«Nous prenons des conseils juridiques (...) et apportons dans le même temps du soutien à nos équipes et à nos partenaires sur le terrain», a déclaré le responsable de l'ONG, Adriano Campolina, dans ce texte.

Crainte de l'effet domino

ActionAid travaillait au Pakistan depuis 1992, selon le Forum humanitaire pakistanais, qui regroupe 54 ONG internationales actives dans le pays.

Dix-sept autres ONG internationales, également en attente d'un retour du ministère de l'Intérieur, craignent de subir le même sort, a indiqué à l'AFP un cadre du Forum humanitaire international, sous couvert d'anonymat.

“Pakistan’s decision to shut down Action Aid is a worrying escalation of recent attacks on civil society, academics and journalists. If these trends continue, Pakistan’s hard-won democracy itself will be the ultimate victim." Read our statement in full https://t.co/hhE4MSlPBn