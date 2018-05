Les Européens ont fraîchement accueilli mardi la nouvelle exemption provisoire des droits de douanes sur l'acier et d'aluminium tout juste accordée par Washington à l'Union européenne (UE), au Mexique et au Canada, déplorant «une décision qui prolonge l'incertitude» sans mettre fin à la confrontation commerciale.

La Maison Blanche a annoncé lundi soir, dans un communiqué de dernière minute, qu'elle consentait à prolonger jusqu'au 1er juin un sursis censé s'achever le 1er mai, tout en soulignant qu'elle resterait «focalisée» sur la préservation de la sécurité nationale des Etats-Unis lors des négociations qui vont continuer.

.@EU_Commission statement following US announcement to extend until 1 June EU’s exemption from US tariffs on steel & aluminium imports. EU should be fully & permanently exempted from these measures. @MalmstromEU will continue discussions with US officials. https://t.co/OhA9xM1e84