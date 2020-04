L'UE a défendu mercredi une approche coordonnée pour sortir du confinement, «indispensable» pour relancer l'économie sans mettre en péril la santé des citoyens, et annoncé une conférence des donateurs pour financer un vaccin contre le coronavirus.

Pas de calendrier précis pour cette feuille de route, mais des «recommandations» à l'adresse des capitales européennes dont certaines ont déjà entamé le processus de fin de confinement, à l'image du Danemark ou de l'Autriche.

«Inspirées par le bon sens et les données scientifiques», ces lignes directrices doivent permettre une sortie ordonnée «progressivement, pas de manière identique dans tous les pays mais de manière similaire», a expliqué Charles Michel, président du Conseil européen, l'organe regroupant les 27 chefs d'Etat et de gouvernement.

«Ce n'est pas un signal que les mesures de confinement peuvent être levées dès maintenant», a en même temps mis en garde la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une conférence de presse commune.

Trois critères

Le début de l'épidémie avait donné lieu à des mesures nationales en ordre dispersé, qu'il s'agisse de la fermeture des frontières, ou de la décision de certains pays, comme l'Allemagne et la France, d'interdire l'exportation d'équipement de protection, avant qu'une solidarité ne se mette finalement en place.

Dans le document conjoint de la Commission et du Conseil, qui appelle chaque Etat membre à notifier au préalable son plan de sortie, il est souligné qu'un «manque de coordination dans la levée des mesures risque d'avoir des effets négatifs pour tous les Etats membre et d'entraîner des frictions politique».

Trois critères doivent déterminer le moment opportun pour déclencher le déconfinement: une baisse prolongée de la propagation du virus, un système de santé suffisamment équipé pour faire face à une hausse des infections après la levée des mesures, et des capacités de test suffisantes.

L'exécutif européen insiste sur la coordination entre Etats membres, notamment afin de protéger l'intégrité du marché unique européen.

