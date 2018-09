Le bras de fer politique autour de la confirmation du juge Brett Kavanaugh, nommé par Donald Trump pour siéger à la Cour suprême, ne cesse de s'intensifier alors que les détails de l'audition devant le Sénat d'une femme qui l'accuse d'agression sexuelle restent flous.

Christine Blasey Ford, une universitaire de 51 ans, affirme que le juge Kavanaugh, 53 ans, l'a agressée lors d'une soirée arrosée entre adolescents au début des années 1980 dans la banlieue de Washington, ce que le magistrat nie vigoureusement. Devant l'onde de choc provoquée par ces accusations, elle a accepté de témoigner devant le Sénat pour faire la lumière sur cette affaire. La date précise de son audition reste cependant encore à déterminer et est l'objet de nombreuses tractations.

Le président de la commission judiciaire du Sénat, Charles Grassley, lui a ainsi adressé un nouvel ultimatum vendredi soir, lui laissant jusqu'à 22h00 locales (02h00 GMT samedi) pour s'engager à témoigner mercredi. Si elle ne le fait pas, a-t-il menacé, la commission judiciaire pourra voter dès lundi sur la confirmation du juge. «Nous ne pouvons pas continuer à repousser le vote», a-t-il martelé. Les républicains semblent en effet décidés à avancer vite, alors qu'elle ne souhaite pas témoigner avant jeudi.

A l'expiration du délai, les avocats de Mme Ford ont qualifié la requête républicaine d'«arbitraire», dans une réaction diffusée par CNN. «Le seul objectif est de faire pression sur Mme Ford afin de la priver de sa capacité de prendre une décision réfléchie. Notre modeste demande est de lui accorder un jour supplémentaire pour prendre sa décision.»

The lawyer for the woman accusing Supreme Court nominee Brett Kavanaugh of sexual assault requested one more day to decide whether to testify in Congress https://t.co/KGIs1QMRWX pic.twitter.com/a96lweQetw

L'enjeu pour les républicains, qui ont rejeté cette proposition, est de confirmer le magistrat avant les élections parlementaires de début novembre. «Dans un futur très proche, le juge Kavanaugh siègera à la Cour suprême», avait assuré vendredi leur numéro un au Sénat Mitch McConnell.

30 ans de silence

Signe de l'intensification des échanges autour de cette confirmation, Donald Trump a attaqué frontalement Christine Blasey Ford vendredi, s'étonnant de son silence pendant plus de trente ans. «Si les attaques avaient été aussi graves que ce que dit le Dr Ford, il y aurait eu une plainte d'elle ou de ses parents aimants», a tweeté le président Trump, affichant pour la première fois aussi clairement ses doutes sur la crédibilité de la chercheuse en psychologie.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!