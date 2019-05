C'était en janvier dernier, lors d'une manifestation contre le droit à l'avortement sur les marches du Lincoln Memorial à laquelle participait Nicholas Sandman avec ses camarades d'un lycée catholique américain. Porteur d'une casquette «Make America Great Again», slogan largement utilisé par Donald Trump lors de sa campagne présidentielle, l'adolescent âgé de 16 ans avait été longuement filmé droit dans ses bottes et le sourire interprété comme moqueur face à un défenseur de la cause amérindienne.

Exprimait-il son mépris ou aidait-il à «désamorcer la situation»?

Son comportement lui a donné non seulement son quart d'heure de célébrité mais a eu aussi le privilège de déclencher une polémique entre ceux qui voyaient dans cette attitude une pose méprisante, voire raciste (interprétation évoquée dans les médias qualifié d'anti Trump), et ceux qui estimaient que l'incident a été interprété de manière «biaisée» (Fox News, Donald Trump dans un de ses nombreux tweet).

Looking like Nick Sandman & Covington Catholic students were treated unfairly with early judgements proving out to be false - smeared by media. Not good, but making big comeback! “New footage shows that media was wrong about teen’s encounter with Native American” @TuckerCarlson — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 janvier 2019

L'affaire a désormais pris une tournure judiciaire: les parents de Nicholas ont engagé un avocat et diverses plaintes ont été déposées. La famille réclame ainsi 250 millions de dollars au Washington Post, 275 à CNN et une somme identique, depuis cette semaine, à NBC Universal, propriétaire de NBC et de MSNBC. Soit un total de dommages et intérêts estimé à 800 millions de dollars.

L'avocat de l'adolescent affirme que son client n'a pas eu de comportement raciste et regrette ce qu'il qualifie d'«émeute médiatique» qui a conduit à des dénigrements et des menaces physiques. «Cela a porté atteinte à sa réputation, causé une détresse émotionnelle et une souffrance mentale».

Lorsqu'il avait été appelé à commenter l'incident, Nicholas Sandman avait expliqué sa posture comme étant une tentative de s'interposer et de calmer les esprits lors d'une altercation entre des représentants de la jeunesse conservatrice et des Black Hebrew Israélite. «J'ai pensé qu'en restant immobile et calme, j'aidais à désamorcer la situation», avait-il déclaré. (Le Matin)