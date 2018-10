L'enquête sur le meurtre de la journaliste Kim Wall à bord d'un sous-marin artisanal au Danemark en août 2017 va faire l'objet d'une série télé réalisée par l'un des scénaristes de Borgen, a annoncé jeudi son producteur.

«La série dramatique va offrir un aperçu unique de l'enquête complexe menée par Jens Møller, le chef de la police criminelle de Copenhague, sur le meurtre de la journaliste suédoise Kim Wall», écrit la société Fremantle dans un communiqué.

Le soir du 10 août 2017, la trentenaire avait embarqué à bord du Nautilus avec Peter Madsen, le concepteur et propriétaire danois du submersible. Elle souhaitait faire le portrait de cet ingénieur autodidacte obsédé par la conquête des mers et de l'espace.

Elle avait été portée disparue dans la nuit par son compagnon et son corps avait ensuite été retrouvé en mer, démembré. Fin septembre, l'inventeur a été définitivement condamné à la perpétuité pour meurtre. Il ne sera pas représenté dans la série.

«Je ne veux pas faire une série criminelle envoûtée par le coupable ou le crime», a justifié Tobias Lindholm, qui va écrire et réaliser la série intitulée «The Investigation» («L'enquête»).

Il a travaillé en étroite collaboration avec le chef de la police criminelle de Copenhague et les parents de Kim Wall. «Nous avons décidé très tôt que le sort de Kim ne devait pas être oublié et nous avons développé une relation étroite avec Jens Møller tout au long de cette affaire», indiquent Ingrid et Joachim Wall, cités par le communiqué.

Tobias Lindholm, l'un des scénaristes de la série politique danoise «Borgen», est également réalisateur. Son film «A War» avait été sélectionné pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2016. La production de «The Investigation» débutera en 2019. (afp/nxp)