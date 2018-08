Entre Tomi Tomek, fondatrice de SOS Chats à Noiraigue, et Tamara Tarnavska, présidente de SOS Animals à Kiev, la complicité et l’entraide durent depuis 1996. Mais dans ce partenariat, c’est la Neuchâteloise qui doit régulièrement venir en aide à l’Ukrainienne, et pas l’inverse!

«Son refuge a été une nouvelle fois attaqué!», relaie aujourd'hui Tomi Tomek, très inquiète pour sa consœur. «Elle a appelé la police, mais aucun agent n’est intervenu», déplore l’amie des chats, qui craint un assassinat pur et simple de sa consœur: «Elle reçoit des menaces de mort».

Terrain convoité

En cause, selon Tomi Tomek: «Des politiciens d’extrême-droite et des investisseurs russes qui lorgnent sur le terrain de son refuge. Son terrain a une grande valeur commerciale: "ils" veulent fermer le refuge et bâtir une entreprise», précise Tomi Tomek.

La police qui aurait identifié des individus entrés dans le refuge a conseillé à Tamara Tarnavska de déménager. «Mais déménager avec ses animaux, c’est très difficile», relève Tomi Tomek.

«Tamara a peur»

«Tamara a peur», reprend Tomi Tomek, qui a écrit au ministre de la police Arsen Avakov, avec une copie à l’ancien boxeur devenu maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko et une autre à l’ambassadeur suisse à Kiev. Une lettre signée par la conseillère nationale Laurence Fehmann Rielle (PS) et son mari, le député genevois Jean-Charles Rielle, a aussi été envoyée à Vitali Klitschko, pour lui demander des mesures de protection en faveur de SOS Animals.

L’an dernier, ces deux parlementaires genevois sont allés à Kiev apporter des médicaments et soutenir l’action du refuge de SOS Animals, pris dans la mire des tueurs de chiens abandonnés.

Abattus ou empoisonnés

Le refuge est situé à une vingtaine de kilomètres de Kiev. Pour défendre ses 1000 chiens et 360 chats,Tamara bravait régulièrement les «dog hunters», un lobby ukrainien. Des animaux étaient régulièrement abattus ou empoisonnés aux portes de son refuge.

Tamara Tarnavska a déjà frôlé plusieurs fois la mort: ses voitures ont été détruites, et les menaces se succèdent sur les réseaux sociaux.

Vitali Klitschko avait décerné des prix de la Ville à Tomi Tomek pour son engagement et ses donations envers le refuge de Tamara Tarnavska.