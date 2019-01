L'armée britannique est déployée à l'aéroport londonien d'Heathrow. Cette intervention est liée aux perturbations causées mardi soir par un drone, ce qui a contraint l'aéroport à suspendre des vols au départ.

«La nuit dernière, à la demande de la police londonienne, nos forces armées ont été déployées pour l'aider et la soutenir», a déclaré sur Twitter le ministre de la Défense, Gavin Williamson. L'aéroport d'Heathrow, le plus fréquenté d'Europe, a suspendu mardi soir les vols au départ pendant près d'une heure, suite à «un signalement de drone».

Last night, at the request of the Metropolitan Police, our Armed Forces deployed to assist and support them. Our Armed Forces are always there when needed, ready to support the civilian authorities with our capabilities. #Defence https://t.co/HUTXFTAs0M