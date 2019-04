Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Lundi, sur les réseaux sociaux, l'armée indienne a solennellement annoncé avoir découvert ce qu'elle pense être des traces du Yéti. Photos à l'appui. «Pour la première fois, une équipe d'expédition en montagne de l'armée a repéré les mystérieuses empreintes de la bête mythique «Yéti», mesurant 32 pouces sur 15 (ndlr: 81 cm sur 38 cm), près du camp de base de Makalu, le 9 avril 2019. Cet insaisissable homme des neiges n'avait été aperçu qu'au parc national de Makalu-Barun (à la frontière entre le Népal et la région du Tibet, en Chine) dans le passé», peut-on lire dans ce tweet.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 avril 2019

Selon le «Times of India», l'armée est en possession de ces preuves photographiques depuis environ 10 jours et a décidé de les publier parce qu'elles concordaient avec de récentes théories sur le sujet. «Nous avons jugé prudent de les rendre publiques pour galvaniser le monde scientifique et relancer l'intérêt», a expliqué l'armée indienne.

Cette grande nouvelle a laissé une écrasante majorité de la population dubitative, voire incrédule, relève Mashable India. Pour se défendre face aux moqueries, l'armée a assuré avoir envoyé ses documents à des experts en la matière pour «une évaluation scientifique». Qu'à cela ne tienne, les internautes sont morts de rire et les blagues s'accumulent sur Twitter.

«J'ai repéré un groupe de Yétis. Ils portaient des chaussures mythiques.»

I spotted a group of Yeti. They were wearing mythical shoes. #Yeti pic.twitter.com/5sXGq9KGwo — A.H. WANI (@KahwJk) 30 avril 2019

«Petite info pour les sceptiques qui disent qu'il n'avait qu'une jambe. Le yéti préfère défiler.»

Little known fact for all you doubters who say it was one-legged: yetis prefer to catwalk. #Yeti pic.twitter.com/TJ8kWGfR00 — Dhruva Jaishankar (@d_jaishankar) 29 avril 2019

«C'est vraiment décevant de voir l'armée propager des mythes si stupides. J'attendais mieux de vous.»

Seriously disappointing to see Army propagating such foolish myths into reality. Expected better from you guys — Harit (@theharit) 30 avril 2019

«Soit je n'ai pas compris le gag, soit l'armée indienne affirme avoir trouvé ce qu'elle pense être une preuve d'un véritable Yéti. »

Either I’m missing the joke, or the Indian Army is claiming that it’s found what it believes is evidence of a literal yeti. ??????????? https://t.co/dTai7OFTBu — Ankit Panda (@nktpnd) 29 avril 2019

«Et j'ai repéré les empreintes de Bigfoot dimanche dernier à Singapour. Quelle coïncidence!»

And I spotted Bigfoot's footprints in Singapore last Sunday. What a coincidence! pic.twitter.com/eMzC0rrOuh — Kanishk Samota (@KanishkSamota) 29 avril 2019

«Il est entré en ville pour voter»

He entered in city for voting pic.twitter.com/8QQRr5NBIR — Asif Karjikar (@asif_karjikar) 29 avril 2019

(nxp)