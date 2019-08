Que faire lorsqu'une voiture scélérate s'arrête non pas avant mais au milieu d'un passage piéton? Option A: attendre que la circulation reprenne et que le véhicule libère le passage. Option B: contourner la voiture. Ce jeune homme filmé au début du mois d'août à Petrozavodsk par une caméra embarquée a choisi l'option C.

Le gag semble presque trop beau pour être vrai, ce qui laisse quelques doutes sur la spontanéité de l'action. En lui en laissera pourtant le bénéfice.