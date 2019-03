L'élection présidentielle afghane était initialement prévue le 20 avril et avait déjà été repoussée une fois.

Les législatives d'octobre dernier ayant été confrontées à «de nombreux problèmes et défis, (...) il est nécessaire de procéder à des réformes en préparation des futures élections. Par conséquent, l'organisation des élections (à la date) annoncée précédemment n'est pas possible», a expliqué la Commission électorale indépendante (CEI) dans un communiqué.

Ce report au «28 septembre» doit permettre de «mieux appliquer la loi électorale» et «assurer la transparence et l'enregistrement des électeurs», a détaillé la CEI. Les élections des conseils provinciaux et un scrutin législatif dans la province de Ghazni (Est) se tiendront le même jour, a-t-elle ajouté.

Des semaines de spéculations

Ces scrutins pourront se tenir, selon la Commission, «à condition que toutes les parties concernées, surtout le gouvernement et la communauté internationale, fournissent à la CEI le budget nécessaire dans les temps». Un porte-parole du président Ashraf Ghani a déclaré que le gouvernement respectait cette décision et était «pleinement préparé à coopérer avec la CEI».

Cette annonce intervient après plusieurs semaines de spéculations sur un report destiné à donner plus de temps aux négociations de paix en cours entre Américains et talibans.

Le scrutin, initialement prévu le 20 avril, avait déjà été repoussé au 20 juillet. De nombreux observateurs considéraient ces deux dates irréalistes, la CEI n'ayant toujours pas rendu publics les résultats définitifs des législatives d'octobre. (ats/nxp)