«Au dépôt, c’est le chaos. On est tous surpris et choqués», explique jeudi un collègue de David R. au quotidien «Le Parisien». L'homme de 45 ans a reconnu le viol et le meurtre de la jeune Angélique, 13 ans, le 28 avril.

Selon Franceinfo, sa compagnie de bus n'était pourtant pas au courant de son lourd passé judiciaire. Car le conducteur avait été condamné pour viol sur mineure, vol avec violence et attentats à la pudeur, en 1996. Il était inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes.

Son employeur ne lui avait toutefois pas demandé ses antécédents, lorsqu'il l'avait engagé en 2014. Une pratique qui interpelle désormais ses collègues. L'entreprise précise: «Il avait eu une carrière continue réussie depuis une quinzaine d'années».

«Elle sanglotait»

Une amie de l'épouse de David R. a témoigné jeudi sur BFMTV, expliquant à quel point cette femme avait vu son univers s'écrouler en apprenant la vérité sur son mari, père de ses deux enfants. «Elle est au fond du trou.»

Au moment de la disparition de la jeune Angélique, le 25 avril, cette infirmière de formation était en vacances avec ses fils. Elle n'ignorait pas que son époux avait été incarcéré pour viol dans sa jeunesse, mais David R. lui avait annoncé avoir agressé une femme sous l'influence de l'alcool, et non pas une mineure comme c'est le cas.

«Elle sanglotait, elle avait beaucoup de mal à parler, elle était désolée. Ses premières pensées étaient pour la famille d’Angélique, pour Angélique. Elle se demandait comment ces pauvres gens allaient pouvoir continuer à vivre sans leur fille en connaissant toutes ces atrocités.»

Selon cette amie, la femme de David R. ne souhaite plus parler à son mari. Quant à elle, elle reconnaît se souvenir d'un homme «souriant, très calme, très posé, très agréable». Elle déclare avoir honte d'avoir été son amie.

