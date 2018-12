La fusillade qui a fait un mort et un blessé grave vendredi dans le centre de Vienne, en Autriche, est sûrement en lien avec une mafia des Balkans, a indiqué samedi la police dans un communiqué.

Les tirs ont semé quelques instants la panique dans le centre historique de la capitale autrichienne, fréquentée par des touristes. Les deux victimes, âgées de 23 et 32 ans, ainsi qu'un troisième homme ont été pris pour cible juste après être sorti d'un restaurant. Le tireur s'est enfui à pied, non en voiture comme certains témoins l'avaient indiqué, et n'a pas encore été retrouvé.

Agé d'environ 30 ans, il mesure 1,85 mètres et porte un blouson foncé avec une capuche, selon la description faite par la police. Une chasse à l'homme a été lancée dans toute la ville, l'enquête s'étendant à d'autres pays que l'Autriche, a précisé la police. (ats/nxp)