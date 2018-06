Bertrand Cantat est à nouveau dans le viseur de la justice. D'après le Journal du dimanche, le parquet de Bordeaux a décidé de rouvrir l'enquête sur le suicide de son ex-épouse, Krisztina Rády en janvier 2010. La justice s'intéresse aux «soupçons de comportement violent à l'encontre de sa femme évoqués dans plusieurs journaux», écrit le journal dominical.

Ce rebondissement fait également suite à une plainte déposée par la présidente de l'association Femme et Libre, Yael Mellul, à l'encontre du chanteur pour «violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner». Cette dernière a d'ailleurs été entendue par les enquêteurs le 23 mai dernier et aurait réitéré ses accusations de violences physiques et de pressions psychologiques exercées par l'ex membre de Noir Desir sur son épouse. Yael Mellul était aussi l'avocate du dernier compagnon de Krisztina Rády et l'a défendu face au chanteur.

Les ex-membres de Noir Desir pourraient témoigner

L'avocate explique que les ex-membres de Noir Desir pourraient témoigner sur ces violences supposées. «On m'a notamment demandé au nom de quoi, si les ex-membres de Noir Désir avaient menti lors de l'ouverture de l'enquête, diraient-ils aujourd'hui la vérité? J'ai expliqué que, dans un contexte de libération de la parole, le moment était aussi venu pour eux de libérer leur conscience», détaille-t-elle au JDD.

Le couple Cantat - Rády s'était marié en 1993 avant de se séparer puis de se retrouver à la sortie de prison du chanteur en 2007. Bertrand Cantat a été condamné en 2003 à huit ans d'emprisonnement par la justice lituanienne pour avoir tué sa compagne, l'actrice Marie Trintignant. Il a purgé sa peine et est sorti de sa prison française en 2007. Le chanteur, icône pop-rock française des années 1990 avec son groupe aujourd'hui dissout Noir Désir, qui avait rencontré un énorme succès, a progressivement repris son activité publique de chanteur à partir de 2010 et est revenu dans la lumière.

Mais sa tournée 2018 suscite énormément de réactions hostiles et des manifestations lors de ses spectacles, poussant le chanteur à annuler sa tournée estivale. (Le Matin)