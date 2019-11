Les Mormons massacrés lundi dans le nord du Mexique ont été, selon les derniers éléments de l'enquête, les victimes collatérales de la guerre que se livrent les trafiquants de drogue dans cette région, tandis que leurs proches affirment qu'ils ont été la cible directe d'une attaque.

Affrontement armé

Le secrétaire mexicain à la Défense Nationale, le général Homero Mendoza, a déclaré mercredi au cours d'une conférence de presse qu'un groupe de narcotrafiquants, la Linea, avait dépêché des hommes armés pour empêcher une autre organisation, Los Salazar, de contrôler une parcelle de territoire dans les limites des Etats de Sonora et Chihuahua.

«Nous pensons que cette organisation criminelle (La Linea) a décidé d'envoyer une cellule entre les localités de Janos et de Bavispe pour limiter les mouvements d'une autre organisation (Los Salazar). Cela a débouché sur un affrontement armé entre les deux (groupes) dans ce secteur. C'est à cela que nous attribuons l'agression contre les familles Lebaron et Langford», a expliqué le général Mendoza.

Il a précisé que les membres de cette Eglise américaine étaient «en chemin près de la localité de La Mora» lorsque la fusillade a éclaté. «La route part de San Miguelito et de là commence le chemin de terre», où s'est produit la tuerie, a-t-il dit.

Bilan macabre

Cette thèse est cependant rejetée par les proches des victimes. L'un d'eux, Julián LeBaron, interrogé par de nombreux médias mexicains, a affirmé que les Mormons avaient été la cible directe des assaillants.

Les autorités mexicaines ont confirmé le bilan macabre de trois femmes tuées ainsi que six enfants. Tous se déplaçaient dans trois véhicules lorsque les auteurs de l'attaque les ont bloqués et ont ouvert le feu.

Quelques heures plus tard, la police a retrouvé les corps sans vie de neuf personnes, trois femmes et six enfants. Entre cinq et six autres enfants, dont un qui a été blessé par balle, ont réussi à s'échapper et à rentrer chez eux en marchant.

At least three women and six children killed by drug cartel gunmen in northern Mexico.



Officials say attack was on a Mormon family in what may be a case of mistaken identity https://t.co/nanPvAiria pic.twitter.com/qYGoUlBKgH