Les autorités mexicaines ont annoncé dimanche avoir interpellé l'épouse du chef du plus puissant cartel de narcotrafic du pays, celui de «Jalisco Nouvelle génération» (CJNG).

Rosalinda Gonzalez Valencia, épouse de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», a été arrêtée samedi soir à Guadalajara (ouest), a précisé le ministre de l'Intérieur Alfonso Navarrete.

«Cette femme est la probable administratrice des avoirs du groupe criminel», et fera l'objet de poursuites judiciaires en conséquence, a encore indiqué M. Navarrete.

Pendant la même opération, qui s'est déroulée sans violence, les forces armées ont également interpellé un suspect présenté comme Gerardo «N», considéré comme l'un des principaux responsables du CJNG dans les Etats de Guanajuato et de Michoacan, dans le centre du pays.

Cet homme, soupçonné de l'assassinat de policiers et de membres de cartels rivaux, fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extradition par les Etats-Unis, pour un meurtre commis en 2002 dans l'Oregon.

Cette double capture a également permis aux autorités de saisir un stock de 270 kilos de cocaïne au sud de Mexico.

Mexican cartel leader's wife captured: government: Ms Rosalinda Gonzalez Valencia heads one of Mexico's most powerful drug cartels. https://t.co/uNArTMLSTy