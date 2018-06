Le bilan s'alourdit après l'éruption d'un volcan très actif dimanche au Guatemala. L'éruption du Volcan de Fuego, situé à 35 km de la capitale Guatemala City, a tué au moins 33 personnes et en a blessé 46 autres.

Plus de 4500 personnes ont dû être évacuées, a annoncé lundi matin la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes (Conred). La localité d'El Rodeo a été la plus affectée par l'éruption. Le bilan précédent faisait état de 25 morts.

A San Miguel Los Lotes, autre hameau à proximité, un journaliste de l'AFP a pu observer lundi matin un paysage désolé, mêlant décombres de maisonnettes réduites à néant et corps noircis d'hommes et d'animaux domestiques gisant entre boue et cendres encore fumantes.

Dimanche, des images diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux ont montré une immense nuée de cendres descendant du volcan, haut de 3763 mètres, avant d'engloutir une route tandis que des habitants et des membres des équipes de secours fuient en courant. D'autres montraient des personnes couvertes de cendres que des secouristes essaient de mettre à l'abri.

Piégées par la lave

Le directeur de la Conred Sergio Cabañas a indiqué que les personnes décédées avaient été piégées par la lave incandescente descendue à toute vitesse du volcan. David de Leon, porte-parole de l'organisme, a indiqué de son côté que les recherches d'éventuels survivants, suspendues pendant la nuit pour des raisons de sécurité, avaient repris lundi à l'aube dans la zone la plus affectée où s'affairaient policiers, militaires et membres de la Croix-Rouge.

Au total l'éruption a duré plus de 16 heures, mais «une réactivation est possible», a prévenu l'Institut national de vulcanologie, recommandant de maintenir de strictes mesures de précaution dans cette région.

New: The deadliest eruption of 2018 strikes Fuego in #Guatemala. At least 6 have been killed by pyroclastic flows and ash flows, mudflows have also hit the area in the eruption (Image: CONRED): https://t.co/WxwcVR8nWW pic.twitter.com/qSWlbaGJ71