Au moins six personnes ont été tuées et 20 blessées par l'éruption d'un volcan très actif du Guatemala, le Volcan de Fuego, qui a déclenché l'évacuation de milliers de personnes, a annoncé la protection civile.

La pluie de cendres émises par le volcan, haut de 3763 mètres et situé à 35 kilomètres de la capitale Guatemala, a aussi entraîné la fermeture de l'aéroport international. Six personnes ont été tuées par des coulées de lave brûlante dans deux localités situées au sud du Volcan de Fuego, a annoncé à la presse David de Leon, porte-parole de la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes (Conred).

Vingt autres personnes ont été blessées et plus de 2000 ont dû être évacuées en raison de l'éruption, qui a affecté notamment des communes rurales proches du volcan et la cité coloniale d'Antigua, le plus important site touristique du Guatemala.

L'aéroport international de Ciudad de Guatemala a été temporairement fermé en raison des cendres volcaniques, et des équipes de l'aéroport et de l'armée ont entrepris de déblayer les pistes pour permettre la reprise du trafic, a annoncé la Direction générale de l'aviation civile.

Les colonnes de cendres provenant de l'explosion du volcan, la deuxième depuis le début de l'année, ont dépassé les 2200 mètres au-dessus du cratère, selon M. De Leon. Des images diffusées par la presse locale et la police montrent des personnes couvertes de cendres que des secouristes essaient de mettre à l'abri.

En septembre 2012, une importante éruption du Volcan de Fuego (le Volcan de feu en espagnol), avait entraîné l'évacuation de quelque 10'000 habitants. De nombreux autres volcans sont actifs au Guatemala, notamment le Santiaguito, dans l'ouest, et le Pacaya, à 20 kilomètres au sud de la capitale.

