Le Harrow Fair est un festival canadien qui célèbre l’agriculture. Il se tient à Essex, dans l’Ontario, et comprend un concours d’une discipline qui a été présentée comme le «bowling du monde aviaire», explique CBC. Il s’agit d’une sorte de roulé de pigeons: l’oiseau vivant doit rouler le plus loin possible sur du gazon.

Le festival vient de se dérouler et une Canadienne a filmé et diffusé un roulé de pigeon pour dénoncer la cruauté de cette «activité inhumaine». Sa vidéo a été largement vue et commentées.

«Ils utilisent la force»

Les organisateurs, relate CBC, prétendent qu’il s’agit d’un concours traditionnel et que ces pigeons roulent naturellement, d’eux-mêmes. Les oiseaux sont simplement posés au sol et se mettent à rouler, ont-ils expliqué.

«Si vous regardez ma vidéo, vous pouvez voir qu’ils utilisent la force pour faire rouler les pigeons aussi loin que possible», a contre-attaqué Jo Bulm, la femme qui a filmé la scène.

«Une tradition dépassée»

«Ces oiseaux n’ont certainement pas été créés pour être roulés en boule et lancés par des enfants», a-t-elle insisté. «Je comprends que c’est une tradition. Et je comprends que c’est une attraction qui attire les gens à la foire. Mais certaines traditions sont dépassées – et celle-ci l’est assurément.»

Sur «Global News» le président de l’événement Luke Korcok a également affirmé que la vidéo était trompeuse et que ces pigeons rouleurs le font d’eux-mêmes, pour s’amuser «On aime tous ces oiseaux. Aucun d’entre nous ne voudrait voir des pigeons se blesser». Et polémique ou pas, il a indiqué qu’il n’avait aucune intention d’abandonner la tradition du roulé de pigeons.