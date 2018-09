Neuf militants écologistes ont été légèrement blessés et 34 au total interpellés lors de l'évacuation d'une forêt en Allemagne occupée pour y bloquer l'agrandissement d'une mine de charbon, a annoncé dimanche la police.

L'opération de police dure depuis plusieurs jours déjà dans cette forêt de Hambach proche d'Aix-la-Chapelle dans l'ouest du pays, près de la frontière avec la Belgique et les Pays-Bas. Des dizaines de militants écologistes s'y étaient installés, parfois dans des constructions situées à la cime d'arbres, certaines à 25 mètres du sol.

Leur objectif: empêcher des coupes d'arbres prévues par le groupe de production d'électricité RWE, et autorisées par l'administration, pour permettre l'expansion d'une mine de lignite, un charbon brun très polluant extrait à ciel ouvert sur de très vastes surfaces.

La présence des militants écologistes était tolérée depuis des années mais RWE a décidé récemment de faire valoir ses droits sur cette zone.

La forêt de Hambach est devenue du coup en Allemagne le symbole des adversaires du charbon, qui reste une source importante de la production d'électricité du fait notamment de la sortie du nucléaire décidée par le pays en 2011 pour 2022.

Même si le charbon paraît condamné à terme, le gouvernement n'a pas fixé à ce jour de date de sortie et l'exploitation de ce combustible continue notamment dans l'ouest et l'est du pays. Elle représente aussi dans ces régions un enjeu important sur le plan de l'emploi. (afp/nxp)