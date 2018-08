Un évêque catholique va finalement passer sa retraite dans un presbytère plutôt que dans la luxueuse résidence à 2,3 millions de dollars achetée pour lui par le diocèse de San Jose (Californie), après de vives critiques sur son projet initial.

Patrick McGrath, 73 ans, a reconnu lundi dans un communiqué avoir fait une «erreur de jugement» lorsque le diocèse a acheté pour lui une maison dans la Silicon Valley ayant une superficie d'un peu plus de 300 m2, avec cinq chambres, pour qu'il y termine ses jours.

«Je n'ai pas pris correctement en considération la crise du logement dans cette vallée et les difficultés de tellement de familles et de groupes à la lumière de cette crise», a-t-il relevé. «J'ai entendu de nombreuses personnes sur ce sujet et j'ai décidé que je n'emménagerai pas dans cette maison». Selon lui, le diocèse compte vendre cette propriété dès que possible et toute plus-value réalisée abondera un fonds caritatif.

En accord avec le Pape

«J'assume l'entière responsabilité de cette décision et je pense que la vente de la maison est l'action appropriée», a-t-il poursuivi. «Lorsque je prendrai ma retraite, je compte désormais vivre dans le presbytère d'une de nos paroisses».

L'achat de cette maison avec de l'argent qui avait été prévu à cette fin ainsi que la vente de l'appartement dans lequel son prédécesseur vivait sont en inadéquation avec la mission affirmée de l'Eglise d'aider les pauvres, ont souligné des détracteurs, lorsque l'opération a été révélée.

Ils ont également argué que cela allait à l'encontre du souhait du pape François d'avoir une Eglise moins ostentatoire. (afp/nxp)