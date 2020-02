L'ancien ministre socialiste Michel Charasse, 78 ans, est décédé des suites d'une longue maladie dans la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital de Clermont-Ferrand, a indiqué un responsable de la mairie de Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme).

«La mairie est en mesure de confirmer que Michel Charasse est décédé cette nuit à Clermont-Ferrand», a précisé ce responsable de la commune dont Michel Charasse, proche de François Mitterrand, a été maire entre 1977 et 2010.

Je suis profondément bouleversé par l’annonce de la mort de Michel Charasse, auquel me liait une longue et riche amitié. Michel était un homme entier et fidèle, il ne transigeait jamais avec ses valeurs. 1/2