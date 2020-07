La ville de Richmond, en Virginie, va retirer les monuments en mémoire de l'armée confédérée installés dans l'ancienne capitale du sud esclavagiste pendant la guerre de Sécession américaine, a annoncé mercredi le maire, Levar Stoney.

Today, Mayor @LevarStoney, using his emergency powers, ordered the immediate removal of multiple monuments in the city, including Confederate statues. Watch this video to learn more. Read the release here: https://t.co/QjnAB1gZM8 https://t.co/stmK3eePVs