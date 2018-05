Révélée suite à des fuites orchestrées par un Genevois, ex-employé d’une firme impliquée dans le scandale, l’affaire 1MDB a eu des répercussions en Suisse. Plusieurs banques ont fait l’objet d’enquêtes et de sanctions. Des procédures sont toujours en cours. Pour Lukas Straumann, directeur du Bruno Manser Fonds, «le changement de pouvoir en Malaisie est un signe très encourageant, non seulement pour le pays, mais pour toute la région. La nouvelle coalition au pouvoir comprend des personnes vraiment intègres.» La volonté du nouveau gouvernement de faire toute la lumière sur l’affaire 1MDB devrait, selon lui, faciliter les investigations menées par le Ministère public de la Confédération. Lukas Straumann estime aussi que la Confédération, maintenant que Najib Razak n’est plus au pouvoir, va devoir rendre à la Malaisie les quelque 100 millions de francs qu’elle a saisis dans le cadre de cette affaire.

Les curieux se massent depuis mercredi aux abords du cordon de police dressé dans un quartier de résidences de luxe à Kuala Lumpur. Ils observent les dizaines d’agents qui perquisitionnent le domicile de l’ancien premier ministre Najib Razak: la «maison du voleur», comme la nomment de nombreux Malaisiens. Un qualificatif qui semble justifié au vu du butin récolté lors de ces fouilles: 284 cartons, contenant notamment 72 sacs de luxe, Hermès et Vuitton, eux-mêmes remplis de montres, de bijoux et d’argent (de diverses devises, dont des ringgits malaisiens et des dollars américains).

«Je ne peux pas fournir d’estimation des biens, il y a notamment un nombre élevé de bijoux», a déclaré Amar Singh, chef du Département de la criminalité financière de la police. Les forces de l’ordre auraient même amené sur place une machine à compter les billets.

681 millions détournés

Ces perquisitions sont menées dans le cadre de l’enquête sur l’un des plus gros scandales de corruption de tous les temps, l’affaire 1MDB. Soupçonné d’avoir lui-même détourné 681 millions de dollars de ce fonds, Najib Razak a tout fait pour entraver la justice lorsqu’il était au pouvoir. Sûr d’être réélu, il est tombé de haut le 10 mai dernier: la coalition qu’il dirige, le Barisan Nasional, au pouvoir depuis 1957, a été battue pour la première fois. Et par l’un de ses anciens membres, lui-même premier ministre de 1981 à 2003, Mahathir Mohamad. Celui-ci, à 92 ans, devient le dirigeant d’un exécutif le plus âgé du monde.

L’implication de Najib Razak dans le scandale 1MDB a en partie causé sa perte, la population étant dégoûtée par la corruption de l’État. Mais, pour gagner, Mahathir Mohamad a aussi dû s’allier avec l’un de ses anciens ennemis, Anwar bin Ibrahim. Ce dernier avait été plusieurs fois ministre dans les gouvernements de Mohamad, qui l’avait emprisonné lorsqu’il était passé dans l’opposition. Opposant libéré Principal rival de Najib Razak en 2013, Anwar bin Ibrahim fut alors à nouveau condamné. Cette fois, à 5 ans de prison pour sodomie, une fausse accusation pour l’écarter du jeu politique. Mais Mahathir Mohamad, en échange du soutien des partisans d’Ibrahim, lui a promis de le sortir de sa cellule s’il l’emportait: il a tenu parole et l’a fait libérer mercredi. Mieux, le nouveau premier ministre a répété vouloir lui céder la place dans deux ans.

Épouse friande de luxe

L’autre promesse électorale de Mahathir Mohamad était la réouverture de l’enquête sur le scandale 1MDB, en particulier sur l’implication de Najib Razak. Les perquisitions à ses domiciles confirment qu’il roulait sur l’or, alors que son salaire de premier ministre était de 70 000 dollars par an. Son épouse, Rosmah Mansor, est connue comme l’Imelda Marcos malaisienne. Friande de vêtements et de sacs de luxe (notamment les sacs Birkin d’Hermès, qui valent des fortunes), elle s’était aussi fait offrir par son mari un collier de diamants roses de 22 carats d’une valeur de 27,3 millions de dollars. L’avocat de l’ex-premier ministre s’est élevé contre ces perquisitions qui ont duré 18 heures et estimé que seul des objets personnels «insignifiants» avaient été trouvés. La commission anticorruption a fait savoir qu’elle convoquait Najib Razak à comparaître devant elle mardi.

«Il sera certainement accusé et il sera très difficile pour lui d’échapper à la prison», a déclaré Anwar bin Ibrahim à sa libération. Au lendemain de sa défaite, l’ex-premier ministre a voulu quitter le pays, mais les autorités l’en ont empêché. (Le Matin)