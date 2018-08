Des milliers de sympathisants d'extrême droite se sont rassemblés lundi soir à Chemnitz sous haute tension, au lendemain d'une «chasse collective» aux immigrés dans cette ville de l'ex-RDA. Quelques personnes ont été blessées.

La police a refusé de fournir une estimation du nombre de manifestants, mais les télévisions sur place ont parlé d'au moins 2000 personnes. La police a fait état «de quelques personnes blessées» à la suite de «jets d'articles pyrotechniques et autres objets», de personnes au visage dissmulé et d'autres faisant le salut hitlérien.

Mais elle a assuré que la situation était «sous contrôle» dans cette ville de Saxe, un Land où l'extrême droite et les néo-nazis sont fortement implantés. Les forces de l'ordre, déployées en masse avec notamment des canons à eau, ont maintenu à distance un cortège de l'extrême gauche qui tentait de s'approcher du rassemblement d'extrême droite.

«Merkel doit partir»

«Merkel doit partir», scandaient certains manifestants, arborant des drapeaux allemands, du parti d'extrême droite AfD, et des pancartes telles que : «Arrêter le flot de demandeurs d'asile» ou «Défendre l'Europe!».

Mot d'ordre de ce rassemblement organisé par le mouvement Pegida: exiger que le gouvernement allemand garantisse «la sécurité de ses citoyens» après le meurtre d'un Allemand de 35 ans vraisemblablement commis par deux jeunes étrangers, un Syrien et un Irakien.

Quelque 800 personnes, dont une cinquantaine prêtes à en découdre avec la police, s'étaient rassemblées dimanche à la suite d'appels en ce sens sur les réseaux sociaux, selon la cheffe de la police de la ville, Sonja Penzel.

The big white banner in the middle of the far-right rally in #Chemnitz says “foreigners out”. They are chanting slogans like “Merkel must go“ and “resistance“. pic.twitter.com/Tky531zvzU