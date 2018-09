La Terre n'est pas une sphère parfaite: elle est un peu écrasée, puisque le diamètre pôle nord-pôle sud est plus petit que celui à l'Equateur. Et notre planète tourne, mais sur un axe qui n'est pas stable. Notamment parce que le poids à la surface n'est pas uniforme: il n'est en effet pas le même dans une région montagneuse que dans les océans.

Les scientifiques ont pu déterminer que l'axe de rotation de la Terre s'était déplacé d'environ 10 mètres au cours du siècle passé. Plus précisément de 10,5 cm par an. Mais, d'après de nouveaux résultats du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, l'homme serait responsable de près du tiers de ce mouvement. Notamment en raison de l'accélération de la fonte des glaciers causée par le réchauffement climatique, lui-même favorisé par les activités humaines. Car quand une terre se libère de la glace au-dessus d'elle, elle se soulève comme de la pâte à pain (c'est ce qu'on nomme le rebond glaciaire).

Masses d'eau modifiées

L'homme a également un impact sur la répartition du poids de la Terre par endroits en asséchant les nappes souterraines ou en créant des réservoirs d'eau comme les lacs artificiels. Parmi les autres facteurs responsables du déplacement de l'axe de rotation terrestre, les chercheurs mentionnent la convection à l'intérieur du manteau de la planète. Celui-ci est en effet toujours en mouvement, avec des matériaux chauds près du cœur qui remontent et des froids près de la surface qui descendent. Des variations qui influent donc aussi sur la répartition du poids planétaire.

Pas de danger

L'axe terrestre bouge, et davantage encore à cause de l'homme, et alors? Pas de quoi paniquer, affirment les scientifiques, qui ne voient aucune conséquence fâcheuse à ce changement, même pas un impact sur le climat. En revanche, pour étudier ce dernier, ces nouvelles données devraient être utiles. Et tout cela confirme que l'homme a bel et bien changé la planète et pas seulement en surface, mais en affectant même sa rotation. (Le Matin)