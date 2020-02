Pour prouver que la Terre «est plate comme un frisbee», Mike Hughes était prêt à risquer sa vie. En mars 2018, cet Américain de 64 ans avait déjà atteint une altitude de 570 mètres à bord de sa fusée à vapeur faite main, dans le désert des Mojaves, dans le Sud de la Californie.

Lors de cette opération, financée par l'organisation platiste Flat Earth Society, celui qu'on surnommait «Mad» Mike espérait prendre des clichés révélateurs afin de prouver sa théorie. Il avait alors été légèrement blessé au dos.

Samedi dernier, au cours du tournage de l'émission «Homemade Astronauts», diffusée sur Science Channel, l'Américain a donc réitéré l'expérience, tentant cette fois d'atteindre une altitude de 1525 mètres, près de Barstow (US). Le but: se rapprocher le plus possible de la ligne de Kármán, la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace située à 100 km au-dessus de la surface de la Terre.

Vidéo du crash

Mais l'issue de l'opération a cette fois été dramatique puisque selon TMZ, Mike Hughes a perdu la vie. Dans une vidéo publiée par un témoin sur les réseaux sociaux, on peut ainsi voir les parachutes de la fusée être déployés très tôt, juste après le décollage. Quelques instants plus tard, l'engin artisanal s'écrase brutalement dans le désert, plusieurs mètres plus loin.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

Dépêché sur les lieux vers 14 heures, le bureau du shérif de San Bernardino a confirmé l'incident. «[Mike] était unique en son genre», a pour sa part témoigné le porte-parole de Mike Hugues auprès de TMZ. «Quand Dieu a créé Mike, il a brisé le moule. Il vivait pour repousser les limites. Il ne serait pas parti d'une autre manière. Repose en paix.»

J.Z