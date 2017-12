Le feu a pris samedi matin dans l'immeuble du NCCC Mall, dont le quatrième et dernier étage est occupé par un centre d'appels ouvert 24 heures sur 24 appartenant à la multinationale américaine SSI, une société d'étude de marchés.

«Les décès et les dégâts renforcent la nécessité de déterminer qui a fauté et qui doit être pénalement responsable», a déclaré lundi le secrétaire philippin à la Justice Vitaliano Aguirre, en annonçant une enquête sur l'incendie de Davao. «En punissant les responsables, nous pouvons créer un exemple afin que ce genre de tragédie ne se répète pas», a-t-il ajouté dans un communiqué.

Un seul corps récupéré

Les pompiers, qui n'ont à ce stade récupéré qu'un seul corps qui n'a pas été identifié, se préparaient lundi à pénétrer dans le bâtiment dans l'espoir de retrouver les dépouilles des victimes.

Les gérants de ce bâtiment ont rejeté dimanche les affirmations des proches des victimes selon lesquels l'édifice manquait d'issues de secours, et que certaines étaient fermées à clé. «Ces affirmations sont fausses. De fait, ceux qui se sont échappés ont emprunté les issues de secours», a déclaré par sms à l'AFP Thea Padua, responsable des relations publiques du centre commercial.

