L'exploit a été mentionné cette semaine par certains médias nord-américains: au large de San Francisco, un avion monomoteur amerrit d'urgence. Indemne, son jeune pilote et sa passagère assistent impuissants au lent naufrage de l'appareil et se retrouvent isolés dans des eaux par ailleurs calmes. Après quelques longues minutes d'attente, les secours arrivent par hélicoptère. Les naufragés sont saufs. Ils témoignent. Car le plus incroyable dans cette histoire est que presque tout a été filmé: le crash depuis un autre avion de tourisme, piloté par un ami qui accompagnait le couple, tandis que, lors du lent naufrage de l'avion et de l'attente des secours, le pilote a été jusqu'à prendre des «selfies».

La chaîne YouTube «Inside Edition» publie le reportage de l'incroyable aventure qui s'ajoute aux désormais nombreuses vidéos qui viennent illustrer les drames petits et grands filmés grâce à la prolifération des instruments de capture: smartphones, caméras de surveillance et autres caméras embarquées.

Mais, cette fois, la célébration a rapidement laissé place au doute. Et si David, aventurier casse-cou aimant filmer ses exploits et gestionnaire d'une ligne de vêtements, avait monté de toutes pièces une cascade dont il est coutumier avant de la faire passer pour un accident?

Un deuxième reportage d'«Inside Edition» est rapidement venu exprimer ces doutes. Interrogé, l'intéressé a tenté de se disculper en évoquant le prix de l'avion et en affirmant qu'il n'y a aucun sens à mettre sa vie (et celle d'autres) en danger pour quelques «followers» de plus.

De sérieux doutes subsistent et une enquête est désormais ouverte.