Le leader d'opposition russe Alexeï Navalny a été arrêté samedi pendant une manifestation non-autorisée à Moscou, à deux jours de l'investiture de Vladimir Poutine pour un quatrième mandat présidentiel, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Des dizaines de manifestants avaient déjà été interpellés plus tôt au cours d'autres rassemblements anti-Poutine à travers le pays, selon l'opposition et des observateurs indépendants.

Déclaré inéligible en raison d'une condamnation pénale qu'il estime orchestrée par le Kremlin, le principal opposant russe Alexeï Navalny n'avait pas pu se présenter à l'élection présidentielle de mars. Il a appelé à une journée de contestation à travers le pays samedi.

Des interpellations ont eu lieu en Extrême-Orient et en Sibérie où la contestation a démarré, selon l'équipe de Navalny et des observateurs indépendants. Dans la ville sibérienne de Krasnoïarsk, 15 personnes dont un journaliste ont été interpellées, selon OVD-Info, un groupe indépendant qui fait le monitoring des interpellations. «Les interpellations ont été menées de manière brutale», selon ce groupe qui souligne que certaines personnes détenues ont des égratignures et des ecchymoses.

Plusieurs mineurs ont été interpellées

Dix-huit personnes dont plusieurs mineurs ont été interpellées à Novokouznetsk, en Sibérie, selon OVD-Info. Au moins dix personnes ont été interpellées à Barnaoul, en Sibérie, selon l'équipe de Navalny.

A Tcheliabinsk, dans l'Oural, la police a interpellé trois personnes avant même le début de la manifestation, a écrit le militant Boris Zolotarevski sur sa page Facebook. A Moscou et à Saint-Pétersbourg, les autorités n'ont pas autorisé les manifestations qui sont prévues à partir de 11H00 GMT.

Avant la manifestation moscovite, plusieurs dizaines de militants pro-Poutine et des cosaques se sont rassemblés place Pouchkine, en plein centre de la capitale où affluaient également des partisans de Navalny, selon des journalistes de l'AFP. De nombreux militants pro-Navalny avaient déjà été interpellés vendredi à la veille des manifestations.

«Le vieillard peureux Poutine»

«Le vieillard peureux Poutine pense qu'il est un tsar. Il n'est pas un tsar et c'est pour cela qu'il faut sortir dans la rue le 5 mai», a écrit Alexeï Navalny sur Twitter.

Des observateurs craignaient que les manifestations ne dégénèrent en affrontements avec la police suivis d'arrestations massives comme cela avait été le cas lors de manifestations contre le troisième mandat de Poutine en mai 2012.

Des heurts avec la police avaient alors éclaté et des centaines de manifestants avaient été interpellés. Des charges criminelles avaient été retenues contre une trentaine de manifestants et nombre d'entre eux ont été condamnés à des peines allant jusqu'à quatre ans et demi de prison.

Poutine qui dirige la Russie depuis près de 20 ans a été réélu en mars pour un quatrième mandat avec son meilleur score - plus de 76% des voix. L'opposition et des observateurs indépendants ont dénoncé le bourrage d'urnes et d'autres fraudes électorales. (ats/nxp)