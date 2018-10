L'ouragan Michael, qui se trouve dans le golfe du Mexique et devrait atteindre les côtés américaines mercredi, a été élevé mardi en ouragan de catégorie 2 sur 5 par le Centre national des ouragans (NHC).

L'ouragan génère des vents jusqu'à 155 km/h, avec des rafales pouvant excéder cette vitesse, et continue de se renforcer. Selon les prévisions, il devrait passer en catégorie 3 au moment de toucher terre dans l'Etat de Floride, causant notamment de fortes précipitations, jusqu'à 30 cm.

A 12H00 GMT, Michael se trouvait à 635 km de la ville de Panama city en Floride, et se déplaçait vers le nord à la vitesse de 19 km/h. Le NHC a également mis en garde contre la montée des eaux, qui pourrait atteindre 3,6 mètres par endroits.

Michael pourrait être «la tempête la plus dévastatrice ayant touché la Floride depuis des décennies», a déclaré mardi matin le gouverneur de la Floride Rick Scott. «Nous sommes à 12 heures de l'impact», a-t-il averti. «L'ouragan Michael est une tempête majeure qui pourrait dévaster certaines parties de notre Etat».

This morning, I’m at the State Emergency Operations Center to give an update on Hurricane Michael as it approaches FL. The window of time to prepare is closing. This is a serious and life-threatening situation- don’t take any chances. If you have been told to evacuate, leave.