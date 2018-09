L'ouragan Rose s'est renforcé dans le Pacifique, atteignant la catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, mais se trouve encore à plus de 900 km des côtes mexicaines, a indiqué vendredi le centre américain des ouragans (NHC).

Rose devient ainsi «le septième ouragan de catégorie 4 de la saison, avec des vents soutenus atteignant les 230 km/h», a précisé le NHC.

A 03h00 GMT, l'ouragan se trouvait à 975 kilomètres de la péninsule de Basse-Californie, dans le nord-ouest du Mexique, et avançait vers l'est à une vitesse de 15 km/h.

Selon les prévisions du NHC, il devrait s'approcher du nord de la péninsule ce week-end, avant d'être rétrogradé en tempête tropicale et de toucher terre lundi après-midi.

De fortes pluies et de puissantes vagues sont attendues dans le nord-ouest du Mexique et sur les côtes de la Californie, aux États-Unis.

Le service météorologique mexicain (SMN) a appelé la population à la vigilance, avertissant de possibles «glissements de terrains» et «inondations».

De fortes pluies avaient déjà frappé, ces derniers jours, les Etats de Michoacan (ouest) et de Sinaloa, plus au nord, faisant au moins une dizaine de morts et autant de disparus.

(afp/nxp)