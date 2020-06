A la demande du gouvernement, le département belge de la Défense a commandé 15 millions de masques pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Ils viennent d’être livrés. Mais ils ne sont pas aux normes, révèle «Le Soir»… Ils ne respectent pas les recommandations officielles de lavage, qu’elles soient belges ou internationales.

Ces masques réutilisables en tissu doivent être nettoyés à la main dans une eau à 30 degrés. Or depuis le début de l’épidémie, il est partout recommandé de laver les masques à 60 degrés pour avoir la certitude d’annihiler le virus.

Cahier des charges pourtant clair

«Le Soir» précise d’ailleurs que c'est d’autant plus incompréhensible que le cahier des charges publié par la Défense pour ce marché stipulait que le produit devait satisfaire aux recommandations du Bureau belge de normalisation. Or il prévoit une température de lavage pour les masques réutilisables d’au moins 60 degrés pendant 30 minute.

Du côté de la Défense et de la société luxembourgeoise Avrox, qui a livré les 15 millions de masques, on assure pourtant que la qualité des masques, qui seront disponibles en pharmacie à partir du 15 juin, est irréprochable et qu’ils ont réussi tous les tests.

Ce n’est pas l’avis des organisations sectorielles du textile ou de la sécurité au travail Creamoda, Febelsafe et FBT, explique l’agence de presse Belga. Selon elles «ces masques buccaux constituent un danger pour la santé publique et ne doivent pas être distribués.»

R.M.