La Colombie a perdu presque un cinquième de ses glaciers en sept ans, ont annoncé jeudi les autorités environnementales colombiennes. Elles pointent des événements extrêmes liés à des phénomènes naturels et le changement climatique. La superficie totale des six glaciers colombiens est passée de 45 kilomètres carrés en 2010 à 37 en 2017 (-18%), a précisé l'institut d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales (IDEAN), dans un communiqué.

Ces deux dernières années, 5,8% de la surface glaciaire du pays a ainsi disparu, partagée sur deux principales chaînes de montagnes, la Sierra Nevada del Cocuy et la Sierra Nevada Santa Marta, et quatre volcans, le Ruiz, le Santa Isabel, le Tolima et le Huila.

Biodiversité en danger

A ce rythme, le Santa Isabel pourrait disparaître dans les dix prochaines années, a déclaré le directeur de l'IDEAN. «Les conséquences du réchauffement climatique sont énormes pour le pays», a déclaré le ministre colombien de l'environnement, Luis Gilberto Murillo, en précisant que 30% de la biodiversité de la Colombie, deuxième pays ayant la plus importante au monde - après le Brésil -, pourrait disparaître.

«Nous appelons les pays émetteurs de gaz à effet de serre à respecter leurs promesses. Nous n'en émettons que 0,46% et notre pays en subit quand même les conséquences», a-t-il ajouté.

La diminution de la surface glaciaire de la Colombie correspond à la tendance mondiale, selon le service mondial de surveillance des glaciers. (ats/nxp)