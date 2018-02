Surnommée le «Sunshine State» pour son climat ensoleillé, la Floride est aussi ironiquement taxée d'être le «Gunshine State» tant les armes à feu y pullulent et sont facilement accessibles aux auteurs de violences.

L'Etat de 21 millions d'habitants détient de loin le record national du nombre de permis de port d'arme, à environ 1,9 million au 31 janvier 2018, selon les statistiques officielles. Mais cela ne concerne qu'une partie du nombre total d'armes à feu, qui n'est pas connu et ne peut être qu'estimé.

Florida, home to 21 million people, has handed out more gun permits than any other state, around 1.9 million as of January, according to official statistics https://t.co/wwKz6q0tLL