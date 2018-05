La France a fait part de sa «ferme désapprobation» samedi et en a appelé au «respect de la mémoire des victimes» après que le président américain Donald Trump a utilisé les attentats de 2015 à Paris pour défendre le droit de porter une arme.

Trump offers NRA audience a dramatic retelling of Bataclan massacre:



"They took their time and gunned them down one by one. Boom. Come over here. Boom. Come over here. Boom" pic.twitter.com/2UpCqrLlxZ