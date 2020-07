Edouard Philippe maire du Havre

L'ancien Premier ministre Edouard Philippe, qui a démissionné cette semaine après trois années à la tête du gouvernement français, a été réélu sans surprise maire du Havre (nord-ouest) dimanche matin.



M. Philippe a été élu par 47 voix sur 59 lors de la première séance du nouveau conseil municipal pour diriger à nouveau cette cité portuaire d'environ 170 000 habitants, située en Normandie, dont il a déjà été maire de 2010 à 2017.



Lors du second tour des élections municipales françaises, dimanche dernier, la liste menée par M. Philippe l'avait emporté avec 58,93% des voix. Cette élection a été marquée, comme dans de nombreuses villes, par un taux d'abstention élevé, de 58%.



L'ancien chef de gouvernement est apparu serein et heureux. S'il y a un «soulagement» pour Edouard Philippe, c'est un «soulagement physique, plus qu'un soulagement de l'esprit: trois années à fond, c'est épuisant», a commenté son ami, le député européen Gilles Boyer.